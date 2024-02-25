В Совфеде РФ оценили уровень организации выборов в Белоруссии

"Это самые высокие международные стандарты. С моей точки зрения, обеспечены все условия для избирателей в части информирования о кандидатах и в части, касающейся логистики. То, что мы видим с точки зрения организации выборов, у нас не вызывает никаких вопросов", – цитирует его ТАСС.