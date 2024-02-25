В Крыму прокомментировали данные о связи ЧВК «Медведи» с главой региона

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал ложью информацию о связи ЧВК "Медведи" с руководителем республики Сергеем Аксеновым.

"Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК "Медведи" имеет подчинение совсем по иной вертикали", - написал он.

Крючков заявил, что позиция руководства Крыма является четкой и понятной: виновные должны быть наказаны согласно закону.

Накануне в нескольких Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. В описании говорилось, что в конфликте якобы принимали участие бойцы ЧВК "Медведи", которые якобы "снабжаются" по линии главы республики.