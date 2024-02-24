G7 намерена принудить Россию выплатить Украине компенсацию

«Мы полны решимости обеспечить полную подотчетность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки... Российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине», — говорится в заявлении.