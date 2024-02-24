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Дмитрий Медведев отреагировал на новые санкции Запада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал новые санкции со стороны США, Евросоюза и Австралии.

Дмитрий Медведев отреагировал на новые санкции Запада
© РИА Новости

Политик отметил, что Россия привыкла к бесконечным ограничениям со стороны западных стран и научилась жить с ними.

Вместе с тем, подчеркнул Медведев, новые санкции направлены уже не против властей или бизнеса в стране, как ранее говорил противник.

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«Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы «Мир» и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране», — уточнил зампред Совбеза.

Таким образом, пояснил он, резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру.

В связи с этим, по мнению Медведева, следует создавать западным странам трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира.

По его мнению, все эти действия необходимо совершать «постоянно, системно и максимально открыто». Кроме того, констатировал он, нужно «осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично».

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