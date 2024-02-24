Слуцкий сделал заявление в годовщину СВО

Ровно два года назад Россия сделала решительный шаг. Время показало, что он был верным. Россия должна штурмовать и победить. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы подняли голову, расправили плечи и монолитным строем отправились защищать русских, Русский мир, будущее российской цивилизации», — написал Слуцкий в Telegram-канале о годовщине начала СВО.

По его словам, было не просто, впереди и другие трудности. Но это осознанный выбор сильной нации. Теперь предстоит «решительный штурм — до полной Победы русского оружия».

Слуцкий добавил, что с началом СВО маски были сброшены, бывшие партнёры показали истинные лица, а предатели России убежали за границу. Однако Россия научилась жить по-новому и стала сильнее и сплочённее, несмотря на тяжелые времена.