В России отреагировали на заявление Швейцарии о секретных планах по Украине

За проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта отвечают западные лидеры, а не президент Украины Владимир Зеленский, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление МИД Швейцарии о наличии десятка секретных мирных планов по решению кризиса.

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«Я не знаю о каких-то секретных планах, потому что их не разглашали. Я знаю, что на Украине законодательно запрещено вести какие-либо мирные переговоры. Поэтому это все усугубляется. Неоднократные предложения, допустим, Китая или каких-то других стран не принимались украинской стороной. Поэтому, что там швейцарцы могли придумать, я не знаю», — сообщил Чепа.

В любом случае за все эти мирные переговоры отвечают другие страны и другие руководители, а не Зеленский

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует порядка десяти планов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что некоторые из них на данный момент засекречены.