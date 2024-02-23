Антонов прокомментировал новые санкции со стороны США

Действия Соединенных Штатов хоронят «все те крупицы», на которые можно было бы надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

Белый дом демонстрирует «решимость и лидерство» в попытках нанести удар по России с тем, чтобы решить внутренние задачи, отметил дипломат. В частности, власти США предпринимают попытки заставить Конгресс выделить миллиарды долларов на поддержку «украинского проекта».

Кроме того, заметил глава дипмиссии, заявления и действия Вашингтона преследуют цель отвлечь внимание избирателей от реального положения дел вокруг конфликта на европейском пространстве, заставить забыть о провале контрнаступления Украины и бегстве ВСУ из Авдеевки.

«Новые нелегитимные ограничения - очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов», — подчеркнул Антонов.

По его мнению, новый пакет санкций не стал сюрпризом. Он пояснил, что американские официальные лица заранее анонсировали антироссийский выпад с очевидной целью подогреть «русофобский информационный ажиотаж».

«Неужели в Вашингтоне не осознают, что санкционным тараном нас не взять?», — задал риторический вопрос дипломат.