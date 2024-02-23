Небензя: деда Зеленского арестовали бы по законам нынешней Украины

"80 лет назад, 22 февраля 1944 года, был издан приказ о награждении командира минометного взвода, младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского орденом Красной Звезды за доблесть и мужество, проявленные в ходе освобождения Украины от немецких нацистов. Ему еще не было 20 лет. Если бы сегодня он был жив и захотел почтить память своих однополчан, его бы арестовали, возможно избили и бросили бы в застенки СБУ, где замучили бы до смерти, как это сделали с американским журналистом Гонсало Лирой", - убежден он.