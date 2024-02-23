Жога ответил шуткой на санкции ЕС

"Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть такая, что называется, чертова дюжина коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал Жога.