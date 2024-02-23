В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о новом наступлении ВСУ

ВСУ не хватит сил и средств для нового наступления, заявил в интервью «Ленте.ру» зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о подготовке Киевом нового наступления на южном и восточном направлениях. Он отметил, что следующая кампания окажется сюрпризом для Москвы.

«Заявления ничем не подкрепленные. Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины», — предположил Швыткин.

Депутат пояснил, что сил и средств, находящихся в настоящее время у ВСУ, недостаточно для проведения контрнаступления. Он добавил, что Зеленский может рассчитывать на новые поставки со стороны западных стран, в которые войдут истребители F-16, основные боевые танки и другая техника.