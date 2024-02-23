МИД заявил об ответе России на 13-й пакет санкций Евросоюза

Россия считает новые санкции Евросоюза в отношении нее незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН, заявили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что в пятницу, 23 февраля, страны Евросоюза приняли 13-й санкционный «пакет».

Дипломаты пояснили, что в ответ на эти действия российская сторона существенно расширила перечень представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства.

В частности, в него попали представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, ответственные за оказание военной помощи Киеву, представители евроструктур, причастные к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

В МИД уточнили, что в черный список также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России.