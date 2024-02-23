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Песков прокомментировал заявление Пяшиняна о заморозке членства в ОДКБ

Армения не направляла каких-либо официальных уведомлений насчет заморозки членства в ОДКБ, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о несоблюдении договора о коллективной безопасности в отношении республики и приостановке Ереваном своего членства в организации.

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

По словам пресс-секретаря, Москва намеревается в контактах с Арменией прояснить ситуацию насчет ее членства в ОДКБ.

«Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят», — пояснил Песков.

Ранее в Секретариате ОДКБ сообщили, что официальные заявления от Армении о приостановке членства в организации не поступали.

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