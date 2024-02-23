Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня защитника Отечества. Его сопровождали главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков, председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и председатель совета государственно-общественного объединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил» Виктор Степанов. В мероприятии также приняли участие воспитанники кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и представители военных, общественных и волонтерских организаций.

Военнослужащие Преображенского полка установили перед Вечным огнем три венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами. Память павших почтили минутой молчания. После этого прозвучал гимн России, и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Традиция отмечать 23 Февраля зародилась еще век назад. До 1946 года праздник назывался Днем Красной армии, до 1949-го — Днем Советской армии, до 1993-го — Днем Советской армии и Военно-морского флота.