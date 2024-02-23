Российский лидер Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его рассказа о бегстве прадеда из России в 1904 году, говорится в публикации турецкой газеты dikGAZETE.

Отмечается, что в беседе с журналистом Павлом Зарубиным Путин назвал Блинкена «нашим человеком».

«Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — написал автор материала.