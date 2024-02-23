Лавров прибыл в столицу Бразилии и встретился с президентом да Силвой

После заседания глав МИД «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел Сергей Лавров продолжил свое латиноамериканское турне и прилетел в столицу Бразилии.

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В аэропорту главу внешнеполитического ведомства РФ встретил почетный караул, а путь от трапа был застлан красной ковровой дорожкой, сообщает радио Sputnik. Позже Лавров встретился с лидером страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Фотографию с переговоров опубликовала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

«Лавров был принят Президентом Бразилии Л.Лулой да Силвой», - сказано в сообщении.