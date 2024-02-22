Названы плюсы для РФ от запрета англичанам ловить рыбу в российских водах

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал плюсы для России от запрета для Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Кашина, этот запрет не позволит судам Великобритании заходить в российские воды, что лишит Лондон возможности проводить скрытую разведку, а также уменьшит присутствие страны в Арктике.

«Аннулирование соглашения (о разрешении ловить рыбу в российских водах — прим. ред.) позволит выполнить по меньшей меры три задачи: исключит возможность добычи водных биоресурсов недружественной страны в наших территориальных водах, лишит указанную страну возможности скрытой разведки, а также уменьшит присутствие английского флота в Арктике», — заявил эксперт.

При этом Кашин добавил, что на рыболовный промысел Великобритании этот запрет вряд ли повлияет — британские рыбаки перестали заходить в российские воды после введения 200-мильных зон.

«После введения исключительных экономических зон Великобритания промысловую деятельность в советских и российских водах не осуществляла, а отечественный рыбопромысловый флот после 2000 года в водах Великобритании не работал», — добавил Кашин.