В Белом доме объяснили оскорбительные высказывания Байдена о Путине

Оскорбительные высказывания главы США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине вызваны угрозами нацбезопасности, исходящими от России, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

США серьезно обеспокоены вопросами национальной безопасности на фоне действий России, отметил чиновник. Он добавил, что президент фокусируется на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от Москвы.

Кирби пояснил, что особенно беспокоят Вашингтон конфликт на Украине, мнимые планы РФ по размещению противоспутникового оружия в космосе, отношения Москвы с Тегераном.

По данным агентства, накануне Байден выступил на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. В своей речи о нацбезопасности он заявил, что на планете «есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».