Нуланд рассказала об ужесточении режима санкций против РФ

"Эти рестрикции в предстоящие дни будут существенно ужесточены, когда мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить усилия России по обходу [уже введенных ранее Западом] ограничительных мер", - сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.