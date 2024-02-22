Чепа пожаловался на регулярное давление на Приднестровье

«В этом году состоятся выборы президента Молдавии. Политическая ситуация пока неблагоприятная для Майи Санду, у нее невысокий рейтинг, значит, нужно набирать голоса везде, в том числе и в Приднестровье. Сегодня предпринимаются различные шаги, пытаются разрушить отношения между Приднестровьем и Россией. Могут быть любые провокации вплоть до силовых. Поэтому ситуация непростая, нужно поступать аккуратно, я бы не спешил с заявлениями. Подождем, что скажет парламент Приднестровья», - резюмировал он.