Захарова указала Роспотребнадзору на отстсутвие контакта Лаврова с Блинкеном

"Вниманию Роспотребнадзора: Сергей Лавров заявил, что никаких контактов у него на полях G20 ни с Блинкеном, ни с главой МИД Британии не было", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Пользователи соцсетей одобрительно восприняли этот пост с комментариями, что точно никакую заразу, включая информационную, министр в Россию не привезет.

На площадке мероприятия идет второй рабочий день. Министр уже провел встречу с главами МИД Турции Хаканом Фиданом и МИД ЮАР Наледи Пандор. Вчера Лавров провел серию двусторонних переговоров: в частности, с министром иностранных дел председательствующей в "двадцатке" Бразилии Мауро Виейрой, а также с главами МИД Мексики, Египта, Боливии и Парагвая.