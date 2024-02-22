Лавров фразой "как хорошо" отреагировал на отключение света на пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал внезапное отключение света во время пресс-конференции по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро словами "как хорошо".

Когда Лавров в переговорной комнате российской делегации комментировал реакцию Запада на смерть Алексея Навального, на несколько секунд вдруг пропал свет.

"Никто не знает, что с ним делали на территории Германии", - сказал глава МИД РФ, когда свет выключился.

Журналисты саму ситуацию с отключением электричества встретили смехом.

"Как хорошо", - отреагировал в свою очередь Лавров.