Политологи объяснили, чем Европе грозят конфискации российских активов

Накануне онлайн-заседания G7 представителям cтран-участниц разослали письмо, в котором десять экспертов-юристов посчитали законным конфискацию российских активов. Политолог Сергей Маркелов объяснил «Вечерней Москве», что обсуждения маловероятно приведут к каким-то реальным последствиям.

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— Наговорить можно что угодно — юридического решения по работе с активами нет. Пока есть только более или менее внятное юридическое решение по утилизации процентов от этих активов, чем они и будут пытаться пробовать манипулировать, — считает он.

По его словам, в случае передачи активов РФ начнутся два необратимых и опасных для стран Европы процесса: инфляция во всем регионе и резкое падение курса евро, а также вопросы со стороны других государств, таких как Китай, Индия и ОАЭ.

Политолог Юрий Светов в свою очередь выразил мнение, что G7 допускает передачу российских активов только с целью посмотреть на реакцию других государств. Так, страны «Большой семерки» «прощупывают почву» и пытаются узнать, будет ли отток денег из их банков.

Помимо этого, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, кто приедет на конференции и какова цель этой встречи.

США направили Эстонии почти полмиллиона долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало «первым подобным случаем». Глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль заявил, что в конце января первые 850 тысяч долларов, арестованных в результате санкций, поступили в бюджет Украины.