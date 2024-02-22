Лавров пожелал «не подавиться» странам Запада

«Самое прекрасное — это его заявление о том, что у всех стран, цитирую, есть выбор: быть за столом международной системы или быть в меню. Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — заявил он.