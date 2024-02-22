Лавров пожелал «не подавиться» странам Запада
Глава МИД России Сергей Лавров пожелал странам Запада «не подавиться, сидя за своим демократическим столом». Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом Лавров ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мировые страны могут «сидеть за демократическим столом или быть в меню».
«Самое прекрасное — это его заявление о том, что у всех стран, цитирую, есть выбор: быть за столом международной системы или быть в меню. Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — заявил он.
Ранее Лавров встретился с главой МИД Турции во время министерской встречи «Большой двадцатки».
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