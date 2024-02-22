Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания главы США Джо Байдена. Российский лидер отметил, что они подтверждают его правоту. Фрагмент интервью опубликовал ТАСС.

Журналисты рассказали Путину, что американский лидер позволил себе «хамские» высказывания в его адрес.

Глава России напомнил, что ранее его спросили о том, какой кандидат в президенты США предпочтительнее для страны. Он ответил на этот вопрос, что для РФ оптимальным вариантом представляется Байден.

Президент пояснил, что американский коллега не мог напрямую поблагодарить его за слова поддержки, с учетом геополитической ситуации, поэтому отреагировал именно так.

«Судя по тому, что он говорил, я абсолютно прав. Эта реакция абсолютно адекватная», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пояснил, что слова Байдена только укрепили его уверенность в том, что действующий президент США является лучшим вариантом для России. Он добавил, что если бы сейчас ему снова задали этот же вопрос, то он ответил бы также: «Байден».

Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента РФ «сумасшедшим сукиным сыном», пишет РИА «Новости».