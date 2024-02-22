Лавров указал на провал попытки Запада «украинизировать» повестку в G20

«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров Группы двадцати увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России и всячески украинизировать повестку дня — эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга не поддерживаются», — сказал дипломат.