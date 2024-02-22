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Лавров указал на провал попытки Запада «украинизировать» повестку в G20

Попытки Запада «украинизировать» повестку встречи глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро провалились. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров указал на провал попытки Запада «украинизировать» повестку в G20
© Lenta.ru

«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров Группы двадцати увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России и всячески украинизировать повестку дня — эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга не поддерживаются», — сказал дипломат.

Ранее МИД Китая отреагировало на включение вопроса Украины в повестку заседания «Большой двадцатки» (G20), подчеркнув экономическую функцию форума. Представители китайского внешнеполитического ведомства отметили, что не является платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности.

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