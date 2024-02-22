Косачев оценил заключение юристов о законности конфискации активов России

Косачев оценил заключение 10 юристов о законности конфискации активов России
Заключение о законности конфискации замороженных активов России является информационным вбросом, который имеет целью продвижение незаконных актов в отношении российской собственности, отметил 22 февраля в соцсетях вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя результат экспертизы международной группы.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, десять юристов подготовили для стран G7 заключение о законности конфискации замороженных российских активов. Конфискация законна, поскольку Москва нарушила фундаментальные основы международного права, говорится в заключении.
Сенатор обратил внимание на географию авторства так называемого открытого письма.
«Представлены Брюссель, Киото, Йель, Лондон, Париж, Лейден, Стэнфорд при отдельной поддержке Оксфорда», — подчеркнул Косачев и отметил, что один из авторов заключения — Гарольд Хонджу Кох из Йельского университета — является представителем Украины в международных судах.
Компенсация Украине должна быть предоставлена через международный механизм, которому заинтересованные государства передали бы российские государственные активы, указывают в заключении авторы. По мнению вице-спикера, это напоминает механизм, положенный в основу законопроекта о дополнительной помощи Украине, подготовленного комитетом сената США по иностранным делам в январе.
«Что еще выдает истинных бенефициаров? Читаем: «Эти правила необходимы для фундамента, на котором строится весь основанный на правилах порядок»», — пишет Косачев и отмечает, что эта конструкция — излюбленная формула чиновников администрации Байдена.
Сенатор не сомневается в том, что авторы знают, чем закончится конфискация российских активов.
«Наши контрмеры поставят под угрозу находящуюся в России собственность компаний и частных лиц недружественных государств», — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что документ носит больше политический характер, нежели правовой.
«В нем нет ни одного юридического аргумента. А значит — это просто информационный вброс, который имеет целью подготовку общественного мнения в Европе для продвижения незаконных актов в отношении российской собственности на основе изобретенного в Вашингтоне «механизма компенсации ущерба», — заключил Косачев.
Как писала «Парламентская газета», ранее в Еврокомиссии пообещали узаконить использование доходов от активов России для помощи Киеву. Само решение ЕС утвердил на минувшей неделе. В российском МИД назвали конфискацию средств банальным воровством и пообещали Западу жесткий ответ.