Косачев оценил заключение юристов о законности конфискации активов России

Заключение о законности конфискации замороженных активов России является информационным вбросом, который имеет целью продвижение незаконных актов в отношении российской собственности, отметил 22 февраля в соцсетях вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя результат экспертизы международной группы.

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Как ранее сообщило агентство Bloomberg, десять юристов подготовили для стран G7 заключение о законности конфискации замороженных российских активов. Конфискация законна, поскольку Москва нарушила фундаментальные основы международного права, говорится в заключении.

Сенатор обратил внимание на географию авторства так называемого открытого письма.

«Представлены Брюссель, Киото, Йель, Лондон, Париж, Лейден, Стэнфорд при отдельной поддержке Оксфорда», — подчеркнул Косачев и отметил, что один из авторов заключения — Гарольд Хонджу Кох из Йельского университета — является представителем Украины в международных судах.

Компенсация Украине должна быть предоставлена через международный механизм, которому заинтересованные государства передали бы российские государственные активы, указывают в заключении авторы. По мнению вице-спикера, это напоминает механизм, положенный в основу законопроекта о дополнительной помощи Украине, подготовленного комитетом сената США по иностранным делам в январе.

«Что еще выдает истинных бенефициаров? Читаем: «Эти правила необходимы для фундамента, на котором строится весь основанный на правилах порядок»», — пишет Косачев и отмечает, что эта конструкция — излюбленная формула чиновников администрации Байдена.

Сенатор не сомневается в том, что авторы знают, чем закончится конфискация российских активов.

«Наши контрмеры поставят под угрозу находящуюся в России собственность компаний и частных лиц недружественных государств», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что документ носит больше политический характер, нежели правовой.

«В нем нет ни одного юридического аргумента. А значит — это просто информационный вброс, который имеет целью подготовку общественного мнения в Европе для продвижения незаконных актов в отношении российской собственности на основе изобретенного в Вашингтоне «механизма компенсации ущерба», — заключил Косачев.