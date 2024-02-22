Путин полчаса летал на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, полет продлился 30 минут.
Ранее сообщалось, что глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, приветствовал ожидавший его экипаж, а затем поднялся на борт.
Журналисты отметили, что российский лидер ранее садился за штурвал военных самолетов. В частности, на бомбардировщике Ту-160 президент в августе 2005 года побывал в районе учений дальней авиации и Северного флота.
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