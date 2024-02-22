Путин полчаса летал на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, полет продлился 30 минут.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, приветствовал ожидавший его экипаж, а затем поднялся на борт.