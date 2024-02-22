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Путин полчаса летал на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин полчаса летал на стратегическом ракетоносце Ту-160М
© РИА Новости

По данным агентства, полет продлился 30 минут.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, приветствовал ожидавший его экипаж, а затем поднялся на борт.

Журналисты отметили, что российский лидер ранее садился за штурвал военных самолетов. В частности, на бомбардировщике Ту-160 президент в августе 2005 года побывал в районе учений дальней авиации и Северного флота.

Политика
Владимир Путин
Казанский авиазавод
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