Захарова отреагировала на слова Байдена о Путине

Захарова ответила на слова Байдена о Путине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту США Джо Байдену не забывать о его сыне Хантере, называя «сукиными детьми» других политиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Агентство Reuters ранее рассказало о выступлении Байдена перед небольшой группой спонсоров его предвыборной кампании в Сан-Франциско. Байден заявил им, что США приходится беспокоиться об угрозе ядерного конфликта из-за «сумасшедших сукиных детей», и упомянул президента России «и других».
«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», - написала Захарова.
В отношении Байдена-младшего в США расследуется два уголовных дела. Первое касается незаконной покупки и владения оружием в период, когда он употреблял наркотики.
Во втором обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не выплачивать как минимум 1,4 миллиона долларов федеральных налогов. В документе подчеркивается, что вместо уплаты налогов он потратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», включая покупку эскорт-услуг, роскошные отели, недвижимость, автомобили, одежду и другие вещи.