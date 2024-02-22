Захарова отреагировала на слова Байдена о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту США Джо Байдену не забывать о его сыне Хантере, называя «сукиными детьми» других политиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Агентство Reuters ранее рассказало о выступлении Байдена перед небольшой группой спонсоров его предвыборной кампании в Сан-Франциско. Байден заявил им, что США приходится беспокоиться об угрозе ядерного конфликта из-за «сумасшедших сукиных детей», и упомянул президента России «и других».

«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», - написала Захарова.

В отношении Байдена-младшего в США расследуется два уголовных дела. Первое касается незаконной покупки и владения оружием в период, когда он употреблял наркотики.