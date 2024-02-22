Путин встретился с главой Татарстана

Глава государства поздоровался с региональным лидером и поблагодарил его за помощь с организацией «Игр будущего» в Казани, отметив, что все было сделано на высоком уровне.

Затем Минниханов отчитался о поддержке татарстанскими властями участников СВО и их семей и рассказал, что регион проводит большую работу, помогая воинским частям и доставляя бойцам необходимые гуманитарные грузы.

Путин прибыл с рабочим визитом в Татарстан 21 февраля. В Казани у российского президента запланировано несколько двусторонних встреч. Кроме того, он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и принял участие в церемонии открытия «Игр будущего».