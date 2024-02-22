Медведев выразил уверенность в победе Путина на выборах

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на мартовских выборах. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. ТАСС
По его словам, Путин покажет высочайший результат. Партия "Единая Россия", председателем которой Медведев является, всячески старается помочь в продвижении кандидата, сказал он. Хотя, добавил политик, в этом смысле у действующего президента все в порядке - обладает колоссальным авторитетом в стране. Российская газета
Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. Lenta.ru