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Медведев уверен, что Путин победит на президентских выборах с высочайшим результатом

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на мартовских выборах. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. ТАСС

По его словам, Путин покажет высочайший результат. Партия "Единая Россия", председателем которой Медведев является, всячески старается помочь в продвижении кандидата, сказал он. Хотя, добавил политик, в этом смысле у действующего президента все в порядке - обладает колоссальным авторитетом в стране. Российская газета

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. Lenta.ru

Медведев выразил уверенность в победе Путина на выборах
© РИА Новости
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