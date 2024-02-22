Володин порассуждал о последствиях применения ядерного оружия

Над Россией как ядерной державой невозможно одержать верх, однако в случае взаимного применения ядерного оружия последствия будут катастрофическими. Об этом в интервью RT порассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что имеющиеся у России технологии недоступны другим странам, однако, несмотря на это, взаимное применение существующих ядерных вооружений уже приведет к фатальным последствиям.

«Взаимное применение ядерного оружия фатально для всего мира. Но если его применят, то земному шару настанет конец. Надеюсь, что до этого не дойдет», — заявил Володин.