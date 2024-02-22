В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

«Если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение голливудского ковбоя. Ему бы это очень хотелось, но не думаю, что это возможно», — подчеркнул Песков.