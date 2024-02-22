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В Кремле прокомментировали слова Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, заявил, что подобная выходка «является огромным позором для самой страны». Слова официального представителя Кремля приводит газета «Известия».

В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина
© globallookpress.com

Ранее Байден резко высказался в адрес российского коллеги во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Оскорбление прозвучало, когда обсуждался вопрос ядерной угрозы.

«Если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение голливудского ковбоя. Ему бы это очень хотелось, но не думаю, что это возможно», — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами российских СМИ заявил, что есть случайности, от которых никто не застрахован. Однако, по его словам, страна должна сделать все, чтобы ядерный конфликт не случился.

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