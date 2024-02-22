Медведев заявил, что "Часы Судного дня" очень сильно ускорились
Ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить, ситуация сейчас напряженнее, чем во времена Карибского кризиса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас [в бункер] бежать не надо, но, как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный", - ответил он в интервью российским СМИ на вопрос о возможности начала ядерной войны.
"Мы должны сделать все, чтобы он [сценарий] не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении (символические "Часы Судного дня" - прим. ТАСС), - они сейчас очень сильно ускорились", - сказал Медведев.
По словам политика, "ситуация даже более напряженная", чем во времена Карибского кризиса 1962 года: "Тогда не было конфликта между Россией и Америкой, а сейчас он есть".
Он указал также на "импотенцию западных властей, которые постоянно твердят", что Россия только пугает, но никогда ничего не сделает.
"Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашей страны, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого. Поэтому это, к сожалению, реально существующая угроза, прямая и явная угроза всему человечеству", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.
Медведев обратил внимание, что человечество всегда использовало оружие, которое создавало.
"Американцы что, думают, вот они нанесли - кстати, ненужный тогда (в августе 1945 года - прим. ТАСС) - удар по Японии, которая была нашим общим противником, и после этого все, никто никогда этого не вынет из арсенала? Это не так. Мотивов может быть очень много", - заметил зампред Совбеза.