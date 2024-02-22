Медведев заявил, что "Часы Судного дня" очень сильно ускорились

"Американцы что, думают, вот они нанесли - кстати, ненужный тогда (в августе 1945 года - прим. ТАСС) - удар по Японии, которая была нашим общим противником, и после этого все, никто никогда этого не вынет из арсенала? Это не так. Мотивов может быть очень много", - заметил зампред Совбеза.