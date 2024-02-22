В Госдуме отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

Ранее Reuters рассказало о выступлении Байдена перед небольшой группой спонсоров его предвыборной кампании в Сан-Франциско. Байден заявил им, что США приходится беспокоиться об угрозе ядерного конфликта из-за «сумасшедших сукиных детей», и упомянул президента России «и других».

«Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек», - так прокомментировал слова Байдена Шеремет.

Депутат заявил, что «капризного ребенка надо перевоспитывать». Также он выразил уверенность, что на выборах президента в ноябре 2024 года американцы «не повторят ошибки и больше не допустит к власти этого кровавого диктатора». Шеремет заявил, что Байден «спровоцировал войны в различных уголках мира».