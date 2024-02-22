Медведев предложил отправлять в лагеря «ждунов» из новых регионов

Вредителей России, притаившихся в Новороссии и Донбассе, надо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Такое мнение высказала замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. ТАСС

По его словам, особое отношение следует проявить к тем, кто не просто ждет прихода ВСУ, а наносит вред России — таких, согласно заявлению Медведева, следует отправлять в исправительно-трудовые лагеря. Lenta.ru