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Медведев: "ждунов" из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря

Вредителей России, притаившихся в Новороссии и Донбассе, надо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Такое мнение высказала замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. ТАСС

По его словам, особое отношение следует проявить к тем, кто не просто ждет прихода ВСУ, а наносит вред России — таких, согласно заявлению Медведева, следует отправлять в исправительно-трудовые лагеря. Lenta.ru

При этом, по мнению политика, работать нужно со всеми, и этих людей нужно убедить в том, что Россия вернулась навсегда. RT на русском

Медведев предложил отправлять в лагеря «ждунов» из новых регионов
© РИА Новости
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