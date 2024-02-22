Медведев порассуждал о риске случайного начала ядерного конфликта

«Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. К сожалению, все полноценные инструменты контроля, сдерживания ядерного конфликта сейчас разрушены, на наш взгляд, благодаря стараниям западных стран, потому что даже тот договор последний, который мы когда-то подписывали с [Бараком] Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с [Джо] Байденом, он сейчас уже исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют», — заключил он.