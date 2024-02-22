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Медведев предположил, что Россия должна будет дойти до Киева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей специальной военной операции может потребоваться дойти до Киева. Политик также предостерег, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой. ТАСС

Где Россия должна остановиться, Медведев не знает. "Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - заявил политик. Одна из причин заключается в том, что Киев - это русский город, и оттуда исходит угроза существованию России. Причем угроза эта, заметил замглавы Совбеза, интернациональная. В Киеве сидят марионетки, у которых нет "ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей", а управляет ими интернациональная бригада противников России во главе с США, объяснил Медведев. Российская газета

По его словам, если от Украины в результате происходящего что-то останется, то такое государство будет иметь шансы сохраниться, хотя и не очень большие. «И в любом случае это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке через некоторое время. Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете», — заявил он. Lenta.ru

Медведев предположил, что Россия должна будет дойти до Киева
© РИА Новости
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