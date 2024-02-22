Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей специальной военной операции может потребоваться дойти до Киева. Политик также предостерег, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой. ТАСС

Где Россия должна остановиться, Медведев не знает. "Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - заявил политик. Одна из причин заключается в том, что Киев - это русский город, и оттуда исходит угроза существованию России. Причем угроза эта, заметил замглавы Совбеза, интернациональная. В Киеве сидят марионетки, у которых нет "ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей", а управляет ими интернациональная бригада противников России во главе с США, объяснил Медведев. Российская газета