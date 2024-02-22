В Госдуме связали проблему борщевика в России с США

«Наше сельское хозяйство уничтожалось по всем фронтам в угоду "ножкам Буша", канадской пшенице и прочим "импортным радостям", которыми нас активно пичкали. Мы импортировали вообще все, кормили непонятно кого. В это время и произошло взрывное распространение этой заразы на наших полях. Было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно, таких подробностей мы, скорее всего, никогда не узнаем», — заявил депутат.