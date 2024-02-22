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МИД России: чем дольше идёт операция в Газе, тем меньше шансов спасти заложников

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил мнение, что чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников.

МИД РФ высказался о судьбе заложников в Газе
© РИА Новости

«Чем дальше продолжается вот эта вот бойня, тем меньше шансов спасти и выручить заложников, чем мы тоже занимаемся, занимались и хотим продолжать заниматься», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом он выразил сожаление, что израильская армия продолжает боевые действия, и отметил, что это явно происходит при поддержке США.

ХАМАС сообщил о гибели двух заложников в Газе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вето США по резолюции по Газе показало их истинное отношение к людям.

Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление не сможет остановить страну от решимости одержать полную победу над палестинским движением ХАМАС.

Политика
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