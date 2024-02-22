Раскрыто меню президентов после открытия «Игр будущего»

В меню значились тартар из форели с крабом и авокадо, кокиль из морепродуктов, суп-пюре из тыквы с вяленым гусем, шербет из черноплодной рябины, судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой голень ягненка с овощами, яблочный пирог с ванильным мороженым, ассорти татарских сладостей.

Президент России Владимир Путин 21 февраля принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. Он назвал их «даром России мировой спортивной семье». В соревнованиях примут участие около двух тысяч человек из 107 стран. Мероприятие объединило в себе классический спорт и киберспорт.