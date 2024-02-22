Лавров отметил «остервенение» на Западе из-за интервью Путина Карлсону

На Западе интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону встретили «с остервенением», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей», передает ТАСС.

Министр подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность западных стран пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.

Запад «подтачивает базовые устои международного общения», а «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление», заявил он. Лавров указал, что попираются нормы права, в том числе «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».

Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытках прикрыть стремление к доминированию красивыми лозунгами. Он заявил, что Запад «вместо ооноцентричной архитектуры продвигает узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы», делит мир на «цветущий сад» и «джунгли».

«По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – сказал он.