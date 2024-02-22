В России заподозрили Запад в разработке уголовных приемом отъема суверенных активов

Западные страны вынашивают уголовные приемы по отъему суверенных активов и частной собственности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом он указал на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли «двадцатки» в преодолении текущей международной напряженности. По словам дипломата, Запад сделал ставку на «экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию, «зеленые» барьеры, зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций».