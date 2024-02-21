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Медведев прокомментировал взятие Авдеевки

ВСУ работало над созданием укрепрайона в Авдеевке на протяжении многих лет, что значительно усложняло задачу по освобождению города, заметил в интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что ВС РФ успешно справились со сложной задачей.

Медведев прокомментировал взятие Авдеевки
© ТАСС

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.

«Укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные», — отметил Медведев.

Политик пояснил, что задача была сложной, но российские военные с ней блестяще справились. Он добавил, что освобождение города является крупным успехом ВС РФ.

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По словам Медведева, не следует сваливать неудачу ВСУ на нового украинского главкома Александра Сырского. Он уточнил, что нужно отдать должное российским солдатам, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв.

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