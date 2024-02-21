Медведев прокомментировал взятие Авдеевки
ВСУ работало над созданием укрепрайона в Авдеевке на протяжении многих лет, что значительно усложняло задачу по освобождению города, заметил в интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что ВС РФ успешно справились со сложной задачей.
17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.
«Укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные», — отметил Медведев.
Политик пояснил, что задача была сложной, но российские военные с ней блестяще справились. Он добавил, что освобождение города является крупным успехом ВС РФ.
По словам Медведева, не следует сваливать неудачу ВСУ на нового украинского главкома Александра Сырского. Он уточнил, что нужно отдать должное российским солдатам, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв.