ВСУ работало над созданием укрепрайона в Авдеевке на протяжении многих лет, что значительно усложняло задачу по освобождению города, заметил в интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что ВС РФ успешно справились со сложной задачей.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.

«Укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные», — отметил Медведев.

Политик пояснил, что задача была сложной, но российские военные с ней блестяще справились. Он добавил, что освобождение города является крупным успехом ВС РФ.