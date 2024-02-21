Лавров и Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии

В публикации уточнили, что с другой стороны стола в этот момент стоял госсекретарь США Энтони Блинкен .

«<…> Они с Лавровым не посмотрели друг на друга», — отметили в сообщении.

До этого министр иностранных дел РФ призвал страны G20 не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции в этой сфере. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, странам «двадцатки» следует выработать совместные сбалансированные решения по восстановлению цепочек поставок и свободному доступу к энергоресурсам и продовольствию.