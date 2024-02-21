Медведев отреагировал на убийство перебежчика Кузьминова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме отреагировал в своем Telegram-канале на смерть летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.

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Ранее в СМИ появились публикации о гибели Кузьминова. Журналисты сообщали, что в гараже в провинции Аликанте (Испания) было обнаружено его тело с огнестрельными ранениями.

«Собаке - собачья смерть!», — отметил Медведев.