Медведев отреагировал на убийство перебежчика Кузьминова

"Собаке — собачья смерть". Медведев — об убийстве перебежчика Кузьминова
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме отреагировал в своем Telegram-канале на смерть летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.
Ранее в СМИ появились публикации о гибели Кузьминова. Журналисты сообщали, что в гараже в провинции Аликанте (Испания) было обнаружено его тело с огнестрельными ранениями.
«Собаке - собачья смерть!», — отметил Медведев.
Политик заметил, что не желает комментировать обстоятельства гибели летчика. Он добавил: «Я сказал все, что хотел».
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