Верховный суд признал законным отказ ЦИК допустить Надеждина до выборов

Верховный суд РФ в среду признал законным отказ ЦИК допустить Бориса Надеждина до выборов президента РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать", - огласил решение судья.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Суд огласил только резолютивную часть решения.

Рассмотрение иска заняло около 9 часов, в ходе которых суд заслушал доводы сторон, допросил более 10 свидетелей, исследовал значительный объем письменных материалов дела. Надеждин не явился на слушания, сообщив в Telegram-канале, что уехал с семьей на отдых за границу. Его представители просили суд об отмене решения ЦИК в связи с допущенными ошибками.

"Действия ЦИК мы не можем назвать иначе как крючкотворством", - заявил представитель Надеждина.

Среди допрошенных свидетелей были те, чьи подписи ЦИК не принял из-за формальных нарушений в бланке. Одна из приглашенных высказала в суде предположение, что такой результат стал следствием ее художественной натуры.

"Я бывший художник, у меня размашистая подпись - <...> крыло птицы, оно уходит на взлете. Я сама писала в этой узенькой графе, поэтому, когда сказали, что часть подписей забраковали, я сразу поняла, что это мою, размашистую", - заявила свидетельница в суде.

В свою очередь представитель ЦИК назвал исковые требования необоснованными с точки зрения закона и базирующимися на общих рассуждениях.

"Есть федеральный закон, который нужно соблюдать", - заявил представитель ЦИК.