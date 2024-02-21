Володин раскрыл, какой рекорд может побить глава Минобрнауки

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков может побить рекорд как самый недоступный для депутатов министр, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он призвал министров российского правительства стать более открытыми для диалога с парламентариями. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Вопрос о недоступности ряда министров поднял на заседании депутат Сергей Обухов. Парламентарий пожаловался, что обратился к Фалькову с официальным запросом еще 7 февраля, но его письмо осталось без ответа. С аналогичной жалобой ранее выступила и депутат Анжелика Глазкова, которая два месяца пыталась добиться приема у главы Минобрнауки.

Когда речь идет о депутатах Государственной думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов, — отреагировал Володин.

По словам Володина, Фальков «может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр». Он также предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства в Госдуме.