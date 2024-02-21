Следующим за соглашением о вылове Великобританией рыбы в Баренцевом море может быть денонсирован договор СССР и США о Беринговом проливе. Об этом высказалась депутат Госдумы, член комитета по международным делам Роза Чемерис, ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила парламентарий, речь идет о договоре, заключенном при участии Эдуарда Шеварнадзе и Джеймса Бейкера в 1990 году. Это соглашение определяло сферы экономических интересов двух стран и площадь континентального шельфа для каждой из сторон в проливе.

«Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Берингову проливу». — заявила Чемерис.