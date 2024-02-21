В ЦИК высказались об отмене решения по регистрации Надеждина

Постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах не может быть отменено. Об этом высказался юрист ЦИК Сергей Сахаров, его слова приводит РИА Новости.

С таким заявлением представитель Центризбиркома выступил на заседании Верховного суда по иску самого Надеждина, в котором тот оспаривал отказ в регистрации. Сахаров отметил, что в подписях Надеждина значились люди, которых уже нет в живых, и для подтверждения валидности этих подписей не предоставили информации о подписантах.

По мнению Сахарова, принятое ЦИК решение — верное.

«Мы полагаем, что данное постановление отменено быть не может», — подытожил юрист.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что на пытавшегося зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России Бориса Надеждина необходимо составить протокол об административном правонарушении.