Путин пошутил о словах Мирзиеева про место рождения главы Минтранса РФ

У президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "кругом свои люди", пошутил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой в Казани.

Мирзиёев, рассказывая об итогах визита в Узбекистан российской правительственной делегации, отметил, что в ее составе "министр транспорта [России Виталий] Савельев был".

"Кстати, что он из Ташкента, я только узнал", - признался узбекистанский президент.

"Кругом ваши люди!" - со смехом отреагировал Путин.